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ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى 60 قتيلاً

منذ حوالى ساعة
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ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى 60 قتيلاً

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ، اليوم الأربعاء6 يونيو ، ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، إلى 60 قتيلاً.
والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضّته بالقوة، بحسب قوى المعارضة، التي أعلنت مقتل 35 شخصاً على الأقل.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع التي يقودها عضو المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

واعتبر تجمع المهنيين أن "المجزرة التي شهدها اعتصام القيادة العامة، والعنف غير المسبوق الذي قوبل به المعتصمون في عدد من المدن، فيه إشارة جادة لمآلات الحال في السودان في الأيام القادمة، فالقتل والعنف سيصبح المشهد المعتاد في الشوارع".

وجدد دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: "العصيان المدني الشامل وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة"، و"الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص"، و"التمسك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأمس الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان، "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

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