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بعد انتشال 40 جثه من النيل.. ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

منذ حوالى ساعة
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بعد انتشال 40 جثه من النيل.. ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 101

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 101 شخص جراء قيام الأمن السوداني بفض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث ، وذلك بعد انتشال 40 جثه من نهر النيل.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، ارتفع عدد القتلى إلى 101 شخص على الأقل، بعد مقتل المواطن "مصطفى رابع محمد صالح (33 عاما) بطلق ناري في الرأس من قوات المجلس العسكري، مع وقوع عدد من الإصابات تم إسعافها إلى المستشفى، دون مزيد من التفاصيل.أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية انتشال 40 جثة من نهر النيل، أمس الثلاثاء، مضيفة أن قوات الدعم السريع نقلتها إلى جهة مجهولة.

وأكدت اللجنة أن قوات الدعم السريع "ما تزال ترتكب المجازر وأعداد الإصابات في تزايد مستمر".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أصدرت في وقت سابق بيانا، كشفت فيه أن جثث بعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت أن حصيلة القتلى منذ بدء فك الاعتصام أمام مقر القيادة العامة الاثنين الماضي بلغت 60 قتيلا.

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