60 شخصيه تطالب بإحالة مسؤولي فض اعتصامات السودان للجنائية الدولية

دعت نحو 60 شخصية عربية في بيان مشترك لهم، الأربعاء 6 يونيو ، كافة الاتحادات الدولية، وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "العمل على الدفع لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق وإحالة المسؤولين عن جريمة فض اعتصامات السودان التي راح ضخيتها حتي الان 101 قتيل بالإضافة إلي عشرات الاصابات للمحكمة الجنائية الدولية".



وادانوا ما تعرض له "الشعب السوداني من انقلاب على مكتسباته الشعبية التي حققها بإسقاط الطاغية البشير".

وأضافوا: "كما نُدين ونستنكر تدخل دول الثورات المضادة بشكل سافر، بدعم المجلس العسكري، ودفع المليارات له لكي لا تكون هناك ديمقراطية حقيقية في السودان، ليتمتع الشعب السوداني بحقوقه المشروعة، بدولة مدنية ديمقراطية، قائمة على مبادئ العدل والمساواة والحُرية".



وطالبوا بسرعة "اتخاذ قرار تجميد عضوية السودان في كافة المنظمات الاتحادات وغيرها من مؤسسات دولية، واعتبار الحكم في السودان حكم غير شرعي.

ومن أبرز الموقعين على البيان:

المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي السابق)، وأيمن نور (المرشح الرئاسي المصري السابق)، والمستشار أنور الرشيدي (ممثل الحركة الليبرالية الكويتية)، وتوكل كرمان (صحفية يمنية حائزة على جائزة نوبل للسلام)، وعماد الدائمي (نائب بالبرلمان التونسي)، وحسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة)، عبدالسلام أجويد (إعلامي ليبي) وإيهاب شيحة (سياسي مصري)، وعمار الرفاعي (إعلامي وناشط حقوقي سوري)، وإيمان عبد المنعم (صحفية مصرية)، وماجدة محفوظ (ناشطة حقوقية)، وصفي الدين حامد (رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية)، وأحمد البقري (إعلامي بقناة الجزيرة)، وحسام الغمري (رئيس اللجنة الإعلامية لحزب غد الثورة)، وأسامة جاويش (إعلامي مصري) وعصام تليمة (من علماء الأزهر)، وماجدة رفاعة (باحثة في العلوم السياسية)، وحسين صالح السبعاوي (باحث تاريخي)، وأسامة رشدي (سياسي مصري)، نادر فتوح (إعلامي مصري)، ومحمد العيد إبراهيم (رئيس مجلس السوريين الأحرار)، وعمر شحرور (رئيس حزب العدالة والتنمية السوري).

كما وقّع أحمد إبراهيم (شاعر وفنان مصري)، ونزار كريكيش (محلل سياسي ليبي)، ومحمد الطعمة أبو الكدع (معارض سوري)، ومحمود فتحي (رئيس حزب الفضيلة المصري)، ومسعد البربري (صحفي مصري)، ووفيق مصطفي (رئيس الجمعية العربية البريطانية)، وعبد الرحمن يوسف (شاعر مصري).