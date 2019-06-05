الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

قال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي بغزة أن الاحتلال الصهيوني قرر ،اليوم الأربعاء 6 يونيو ، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، "من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداء من صباح الخميس وحتى إشعار آخر ، وذلك بعد يوم واحد على توسعتها. حسب الاناضول.



والإثنين، أعلنت إسرائيل زيادة مساحة الصيد في بحر غزة من 10 أميال إلى 15 ميلا بحريا، اعتبارا من صباح الثلاثاء، قبل أن تقرر تقليصها مجددا مساء الأربعاء.

ومنذ 13 عاما، يفرض الاحتلال حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.