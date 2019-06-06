قوات حفتر تقصف مطار"معيتيقة" الدولي بطرابلس

تمكنت طائرة تابعة لقوات حفتر الليبية، من قصف "مطار معيتيقة" شرق طرابلس، دون وقوع إصابات بشرية.



جاء ذلك حسب ما نشرته إدارة المطار على صفحتها بالفيسبوك، حيث قالت: تعرض مطار معيتيقة الدولي منذ قليل لقصف مدرج الاقلاع بطائرة حربية.

ونقل موقع "عربي21" عن شهود عيان أكدوا على سماعهم أصوات الطائرات الحربية التابعة تجوب سماء الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.



كما قصفت طائرة حربية أخرى تابعة لحفتر مواقع لقوات حكومة الوفاق الوطني في محور طريق مطار طرابلس العالمي جنوبي طرابلس، فيما شنت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني غارة جوية على موقع لقوات حفتر في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.





يُجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر كانت قد قصفت مطار معيتيقة الدولي ابريل الماضي شرق طرابلس، أثناء إقلاع رحلة مدنية منه.

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