Responsive image

24º

6
يونيو

الخميس

26º

6
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • سي إن إن: أجهزة الاستخبارات قلقة بشأن مدى جدية التزام الإدارة بعدم انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط
     منذ 9 ساعة
  • الأمم المتحدة تؤكد نقل موظفي برامجها غير الأساسية في السودان إلى خارج البلاد وتقول إن عملياتها هناك مستمرة
     منذ 10 ساعة
  • الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تدعو للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد، التي ستقام في ساحة مخيم العودة في منطقة ملكة شرق غزة، واعتبار الجمعة التي تلي عيد الفطر، يوما لزيارة الأرحام وذوي الشهداء والأسرى
     منذ يوم
  • تجمع المهنيين السودانيين: الانتخابات المبكرة تعني تسليم السلطة من المجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه
     منذ يوم
  • المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: يجب ان يكون هناك محاسبة في السودان خاصة عندما يسقط قتلى
     منذ يوم
  • لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل امراة في حي الديم وقوات الأمن تطلق الرصاص على المواطنين العزل في مدينة بحري بالخرطوم
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:58 مساءاً


العشاء

8:28 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات حفتر تقصف مطار"معيتيقة" الدولي بطرابلس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 82
قوات حفتر تقصف مطار"معيتيقة" الدولي بطرابلس

تمكنت طائرة تابعة لقوات حفتر الليبية، من قصف "مطار معيتيقة" شرق طرابلس، دون وقوع إصابات بشرية.
 
جاء ذلك حسب ما نشرته إدارة المطار على صفحتها بالفيسبوك، حيث قالت: تعرض مطار معيتيقة الدولي منذ قليل لقصف مدرج الاقلاع بطائرة حربية.
ونقل موقع "عربي21" عن شهود عيان أكدوا على سماعهم أصوات الطائرات الحربية التابعة تجوب سماء الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.


كما قصفت طائرة حربية أخرى تابعة لحفتر مواقع لقوات حكومة الوفاق الوطني في محور طريق مطار طرابلس العالمي جنوبي طرابلس، فيما شنت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني غارة جوية على موقع لقوات حفتر في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.
 
 
يُجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر كانت قد قصفت مطار معيتيقة الدولي ابريل الماضي شرق طرابلس، أثناء إقلاع رحلة مدنية منه.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers