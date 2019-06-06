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السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا فض الاعتصام إلى 108 شخص

منذ 14 دقيقة
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السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا فض الاعتصام إلى 108 شخص

أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام إلى 108 شخص.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة نشرته على حسابها بالفيسبوك، قالت فيه: ارتفع عدد القتلى إلى 107 شخص على الأقل، بعد مقتل المواطن "مصطفى رابع محمد صالح (33 عاما) بطلق ناري في الرأس من قوات المجلس العسكري، مع وقوع عدد من الإصابات تم إسعافها إلى المستشفى.

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يأتي ذلك بعد أن أشار  بعض المسعفون إلى أن عدد ضحايا عملية فض اعتصام الخرطوم، ارتفع إلى 101 قتيل وأنهم يتوقعون زيادة العدد أكثر، بينما كانت اللجنة المركزية للأطباء قد أعلنت سقوط 60 شخصًا.

وكانت قوات أمن السودان قد اقتحمت ساحة الاعتصام بوسط الخرطوم صباح الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ونتج عنه مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.

 

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