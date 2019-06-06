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انتهاكات الاحتلال بحق صيادي غزة خلال مايو

منذ يوم
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انتهاكات الاحتلال بحق صيادي غزة خلال مايو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، " إن مجمل اعتداءات بحرية الاحتلال على الصيادين في بحر قطاع غزة خلال شهر مايو، هي 32 عملية اطلاق نار، اعتقال 5 صيادين وإصابة 2، مصادرة مركبين وإغراق شباك 10 مراكب".

وأوضحت وكالةالشهاب ، أنه خلال الشهر الماضي تلاعب الاحتلال بمساحات الصيد 5 مرات متتالية، فيما تعرضت مراسي الصيادين ومراكبهم ومعداتهم لـ 15 عملية قصف بحري وجوي نتج عنه أضرار كبيرة. ويواصل الاحتلال "الصهيوني" انتهاكاته بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وذلك بإطلاق النار والملاحقة والاعتقال واتلاف المعدات.

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