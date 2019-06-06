تطبيع العرب مع الاحتلال يصل إلي أعماق البحار

ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس 7 مايو ، أن باحثون من الكيان الصهيوني ، انضموا مؤخرًا، إلى باحثين سعوديين وسودانيين ومصريّين وأردنيين، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص بـ"إنقاذ الشعاب المرجانيّة" في البحر الأحمر ، يأتي ذلك في ظل تزايد وتيرة التطبيع التي تخطت العلاقات التجارية والاقتصادية المنفتحة، ووصلت إلى مرحلة "التطبيع في الجو" وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وأضافت الصحيفة أن ، معهد الأبحاث التكنولوجيّة التابع للحكومة السويسريّة، توسط بين "إسرائيل" والدول العربيّة التي لا يقيم عدد منها علاقات دبلوماسيّة مع "الإحتلال"، منها السودان والسعوديّة.

ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانيّة أمام التهديدات المناخيّة العالمية والمحليّة، ويشارك فيه باحثون إسرائيليّون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات.



ومن بيان المؤسسات الأكاديّميّة المشاركة في اللقاءات التطبيعيّة، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة في السعوديّة، ومعهد أردني مقرّه في مدينة العقبة، التي تطلّ على البحر الأحمر.

وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر هو إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه.

يشار إلي أن صفحة "إسرائيل بالعربية" العبرية ، أعلنت في 12 مايو ، ، أنه في سبتمبر المقبل ستنطلق مركبة إلى الفضاء بوجود رائد فضاء إماراتي ورائدة فضاء من الكيان الصهيوني.



وقالت الصفحة ، إن رائدة الفضاء جيسيكا مائير، المولودة لأب إسرائيلي، والتي ستنطلق إلى الفضاء، حاملةً العَلم الإسرائيلي ، ستنطلق في مهام "ناسا"، على متن المركبة، ولأول مرة مع رائد من الإمارات، يُدعى هزاع المنصوري.

وتزداد وتيرة "التطبيع"، العربي وعلى رأسها السعودية والبحرين وحتى مصر، التي تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل" في ظل انتهاكات الاحتلال للاقصي والفلسطينيين.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء كشف في أبريل الماضي، عن اختيار الإماراتي المنصوري ليصبح رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل ، على أن يكون سلطان النيادي بديلَ المنصوري في المهمة نفسها.