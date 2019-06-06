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حماس تُعقب على تسليم أمريكا "الأشقر" للاحتلال

منذ يوم
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حماس تُعقب على تسليم أمريكا "الأشقر" للاحتلال

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الخميس، في بيان صحفي ، على تسليم الإدارة الأمريكية العالم الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق عبد الحليم الأشقر للاحتلال الصهيوني بعد 11 عاما من أعتقاله.
وقالت الحركة أن خطوة الإدارة الأمريكية مستنكرة ومرفوضة، و"نحملها المسؤولية الكاملة عن حياته وحريته".

وأضاف البيان" في خطوة جديدة تعكس الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية للاحتلال الصهيوني، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق د. عبد الحليم الأشقر للاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي كانت تُجري فيه حركة حماس حوارا مع بعض الدول لاستقباله، بعد أن قضى ظلما أحد عشر عاماً في السجون الأمريكية، بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الإقامة الجبرية".


وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وتأمين حياته.

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