المستوطنون يحرقون 1000 شجرة زيتون في نابلس

أقدم مستوطنون صهاينه علي حرق نحو ألف شجرة زيتون ، عمرها أكثر من 65 سنة، تعود لأكثر من عشر عائلات ، في بلدة جالود جنوب نابلس.

وحسب شهود عيان من البلدة، فقد هاجم حوالي 12 مستوطنا ملثما من بؤرة "أحياه" مدرسة جالود الثانوية، وألقوا الحجارة عليها، وحطموا نوافذها، ثم أشعلوا بساتين الزيتون في مئات الدونمات.

ويؤكد نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في جالود أن ما جرى يفتح الباب لموسم الأرض المحروقة في بساتين الزيتون الفلسطينية، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على قدم وساق، بينما توفر قوات الاحتلال للمعتدين الحماية.