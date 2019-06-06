السودانيون يحتجون باسطنبول ضد فض اعتصام الخرطوم

احتجت الجالية السودانية في تركيا، اليوم الخميس 6 يونيو ، ضد ما تعرض له المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم وخلف سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ورفع المحتجين أعلام بلادهم، منددين ب فض الاعتصام السلمي بالخرطوم، والذي خلف سقوط قتلى وجرحى ، مرددين هتافات بالعربية والتركية، مثل "حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب"، "حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب"، و"عاش السودان حرا مستقلا ابيا"، "لا تقتلوا أطفالنا، لا تقتلوا نساءنا، لا تقتلوا سوداننا".



وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، ليرتفع الرقم إلى 108 أشخاص بحسب لجنة الأطباء السودانيين.

ودعوا في بيانهم "الشعب السوداني الثائر في جميع مدن وأرياف السودان، لمواصلة ثورته بالعصيان المدني، والإضراب عن العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين".

كما دعوا القوى السياسية الثائرة بمختلف مكوناتها إلى "التوحد والوقوف كجسد واحد ضد انقلاب المجلس العسكري، والتأكيد على مدنية الفترة الانتقالية".