"الحرية والتغيير" السودانية: دعوات"العسكري"للمفاوضات مسمومة

شددت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، في بيان، اليوم الخميس 6 يونيو ، في بيان لها ، على عدم العودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، متمسكة بطلب تسليم السلطة كاملة للمدنيين ، واصفه إياها بأنها دعوات مسمومة".

وشددت القوى على أنه "لا عودة إطلاقا للمفاوضات مع المجلس".

واعتبر البيان أن تلك الدعوات "استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهقت، والدماء التي لم تجف".



وقالت إن مطالبها واضحة، "محاسبة المجلس الانقلابي (العسكري) وكل من تورّط في جرائمه منذ 11 أبريل / نيسان (تاريخ عزل الرئيس عمر البشير)".

كما طالبت بـ "تسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين، كما نصّ إعلان الحرية والتغيير، والحل الفوري لمليشيا الجنجويد (موالية للنظام) وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن"، بحسب البيان.

وأكدت أن "الثورة مستمرة، وأن العصيان المدني سلاحها".

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.