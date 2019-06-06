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صحفي استقصائي يفضح وجود مدرعات إماراتية خلال فض اعتصام الخرطوم

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 74
صحفي استقصائي يفضح وجود مدرعات إماراتية خلال فض اعتصام الخرطوم

كشف صحفي استقصائي أمريكي متخصص بإعداد التحقيقات حول الشرق الأوسط وتغطية الحروب،  في سلسلة تغريداتٍ نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأربعاء ، عن استخدام قوات الدعم السريع بالعاصمة السودانية الخرطوم اثناء فض الاعتصام الدموي قرب مقر قيادة القوات المسلحة ، مدرعات إماراتية الصُّنع.

ووثق كريستيان تريبرت، في مقطع فيديو، استخدام قوات الدعم السريع المدرعات الإماراتية، وسط الخرطوم، في أحد الشوارع القريبة من مقر اعتصام القيادة العامة الذي تم فضه بالقوة، وقتل 108 متظاهرين وإصابة 500 آخرين.
وكتب تريبرت، أن المدرعات الإماراتية التي رُصِدت بالخرطوم هي من نوع "عجبان

440A"، وشوهدت بالعاصمة السودانية في خضم تصاعد العنف.

وأوضح أن الجميع ظن أن المدرعات أمريكية الصُّنع، لأنها مشابهة لآليات الجيش الأمريكي، لكن تبين أنها مدرعات إماراتية.


وفي ظل أنباء عن محاولات أبوظبي تثبيت حُكم العسكر في السودان ،زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان ،الإمارات ، والتقى وليَّ عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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