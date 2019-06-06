النائب العام السوداني يستمع لشهود خلال تحقيقه بفض الاعتصام

أفادت وكالة أنباء السودان "سونا" ،أن النائب العام السوداني المكلف، مولانا الوليد محمود، اليوم الخميس 6 يونيو ،أعلن بدء التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم من أمام مقر قياد الجيش السوداني، على يد عناصر قوات الدعم السريع "الجنجاويد" ، مستمعا إلى عدد من الشهود.

وتواصل اللجنة التي شكلها للتحقيق عملها "ليلا ونهارا" للانتهاء من مهمتها سريعا، بحسب الوكالة.

وفتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم الخميس، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة.

وبحسب شهود عيان فأن قوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض انتشرت اليوم بشكل مكثف.

في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين.