جنوب إفريقيا تدعو إلى تسليم السلطة للمدنيين في السودان

دعت جنوب إفريقيا،اليوم الخميس 6 يونيو ، إلى ضرورة نقل السلطة للمدنيين بالسودان "في أقرب وقت ممكن".

ورحب ، ترحيب بلاده بقرار الاتحاد الإفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا ، في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، "جنوب إفريقيا تتفق مع قرار تعليق عضوية السودان، وتدعو إلى ضرورة نقل السلطة إلى حكم مدني في أقرب وقت ممكن".



ويأتي قرار تعليق عضوية السودان، قبل انتهاء مهلة 60 يومًا التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو/أيار الماضي، للمجلس العسكري، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم.