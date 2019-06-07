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هيئة الأسرى: الجرائم بحق الاسرى تهدف لتفريغ محتواهم الوطني

منذ يوم
عدد القراءات: 289
هيئة الأسرى: الجرائم بحق الاسرى تهدف لتفريغ محتواهم الوطني

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء "قدري أبو بكر"، على أن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، تأخذ منحنى خطير جدا وغير مسبوق.

جاء ذلك في بيان صادر عن أبو بكر اليوم الجمعة، أشار فيه إلى أن تلك الانتهاكات تأتي بهدف تفريغهم من محتواهم الوطني والإنساني، وخلق حياة يومية لهم في غاية التعقيد، مؤكدًا على أن الاحتلال يجند كل طاقاته لخلق واقع جديد في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وحسب البيان، فإنه يحدث اقتحامات للسجون والمعتقلات، كما أنه يتم نقل عدد كبير من المعتقلين من سجن لآخر، موضحًا أن الاحتلال يستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم، حتى أن ذلك أصبح مساحة تنافسية بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

واختتم تصريحاته قائلاً: الاحتلال لا يرغب في مشاهدة أي نوع من الاستقرار في صفوف الحركة الأسيرة، وما حدث في سجن عسقلان ليلة العيد من تعليمات الإدارة وشرطة السجن بعدم إحياء عيد الفطر يؤكد عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال.

 

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