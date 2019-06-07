السودان: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 113 قتيلاً

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم أمس الخميس، مقتل 5 أشخاص ضمنهم 4 بمدينة بورتسودان والخامس بالخرطوم من ضحايا مجزرة القيادة العامة كان في العناية المكثفة.

مشيرة إلى أن التأخير عن الإعلان يعود لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الطبية، أشارت فيه إلى أنها بهذا يزداد عدد القتلى الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى 113 شخصا، في ظل صعوبة الحصر بسبب التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت أول أمس الأربعاء وصول عدد ضحايا الفض إلى نحو 108قتلى تم قتلهم بواسطة مليشيات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي.

يُجدر الإشارة إلى ان قوات الأمن السودانية، كانت قد اقتحمت ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.