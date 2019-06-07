مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث تصادم شمال أسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون صباح اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة بيجو عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان/ إدفو" شمال أسوان.

وتبين من التحريات أنه حدث تصادمت سيارة ميكروباص بسيارة بيجو خاصة على الطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان عند قريتي فارس وبنبان، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي

"أحلام حجاجى إبراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، وشيريهان جلال أحمد، وأسماء منصور أحمد، ابتسام بدر الدين، ومنصور أحمد سليمان، وآيه منصور أحمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على حسن، وشخص مجهول الهوية".

وكذلك أصيب 3 أشقاء في حادث مروري بطريق أبو عش الفيوم، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء توقفهم على جانب الطريق.

وتبين إصطدام السيارة رقم 4837 ف.ب.د قيادة (عبد الرحمن.س - 42 سنة) سائق ومقيم مطول بكلاً من (محمد.ح - 30 سنة) فلاح وشقيقاه (عرفة - 29 سنة) عامل، و(أحمد - 26 سنة) عامل مصابان بإصابات متفرقة بالجسد أثناء توقفهم على جانب الطريق.

وبسؤال قائد السيارة أكد مضمون ما جاء بالفحص وعلل حدوث الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بسبب ازدحام الطريق.