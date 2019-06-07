"معتقلي الرأي": النيابة السعودية تطالب بإعدام فتى

قال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، اليوم الجمعة 7 يونيو ، أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية طالبت بإعدام الفتى "مرتجى قريريص"أصغر سجين سياسي في السعودية ،و المعتقل منذ عام 2014 ، "من دون سبب قانوني (وقد كان عمره حين الاعتقال 13 سنة)".

وأضاف معتقلي الرأي " ان المطالبات جاءت بعد إرغام الفتى على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت التعذيب وضغط العزل الانفرادي".

وبين الموقع أن قريريص "شارك في مظاهرات عبر ركوب دراجات، وتعبيرات عن المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عام 2011".

وولد في 22 أكتوبر من العام 2000 واعتقل في 20 سبتمبر 2014 وكان عمره حينها 13 عاماً.

ووُضع قريريص في السجن الانفرادي لمدّة شهر، وتعرض للتعذيب بالصفع كما ضُرب على أجزاء من جسده، وذلك بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشرته في عام 2016.