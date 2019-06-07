الرئاسي الليبي: ندين الصمت الدولي على استهداف المنشآت المدنية بطرابلس

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الجمعة 7 يونيو ، ما سمّاه "الصمت الدولي" حيال استهداف المنشآت المدنية بالعاصمة، في إشارة إلى هجمات جوية شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس .

وأضاف البيان أن طائرات تابعة لقوات حفتر، قصفت "مستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني، وعين زارة، جنوب طرابلس ،ما عن "إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة، إثر إطلاق حفتر، قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.



الرئاسي أضاف في بيانه، أن القصف الجوي طال أيضا "عدة مواقع في مدينة الزاوية، من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة".

وتابع: "الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".