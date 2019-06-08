بعد اجتماعه مع آبي أحمد.. الأمن السوداني يعتقل قيادي مُعارض

اعتقلت قوات الأمن السوداني "محمد عصمت" أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير يوم أمس الجمعة، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا.

جاء ذلك على لسان قيادي بتحالف المعارضة خلال تصريحات لوكالة الأناضول التركية، حيث قال: قوات الأمن اعتقلت عصمت لدى خروجه من مع وفد المعارضة خلال لقاءهم بآبي أحمد مقر سفارة إثيوبيا، مُشيرًا إلى أن عصمت تم اصطحابه لمكان مجهول.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا قد وصل إلى الخرطوم، للوساطة للعمل على حل الأزمة السودانية خصوصًا بعد سقوط شهداء، وضمن مبادرته جلس أبي أحمد مع تحالف المعارضة الذي كان ضمنه السياسي "محمد عصمت".

وفي نفس السياق أعلن الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أنه خلال زيارته للسودان، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع أعضاء تحالف الحرية والتغيير، مُعربًا عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة.