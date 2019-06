صحفي أمريكي يؤكد وجود مُدرعات إماراتية خلال فض اعتصام الخرطوم

كشف الصحفي الأمريكي بنيويورك تايمز "كريستيان تربيرت" ، عن استخدام قوات الدعم السريع في السودان مدرعات إماراتية الصُّنع، خلال فض اعتصام الخرطوم.

جاء ذلك في تحقيق صحفي أجراه ونشره بسلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، عن أن مدرعات إماراتية رصدت بالخرطوم من نوع "نمر عجبان 440A" بدفع رباعي، مُشتشهدًا بمقاطع فيديو تم تصويرها خلال الفض.

وأكد تربيرت على أن استخدام قوات الدعم السريع التي يرأسها الجنرال "حميدتي"، في العاصمة السودانية الخرطوم، المدرعات الإماراتية الصنع، قرب الاعتصام في الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش، مُشيرًا إلى أنها الجميع ضن أنها مدرعات أمريكية، لأنها مُشابهة لآليات الجيش الأمريكي، إلا أنها مدرعات إماراتية.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني "عبد الفتاح البرهان"، كان قد زار الإمارات مؤخرا، والتقى ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد".

وإليكم تغريدات الصحفي الأمريكي..

Amid escalating violence in #Sudan, at least three NIMR Ajban 440A 4x4 light protected vehicles have been spotted on the streets. These vehicles are made in the United Arab Emirates. Activists claim that they're operated by the Rapid Support Forces (RSF). pic.twitter.com/NTfFBvWTVC — Christiaan Triebert (@trbrtc) ٥ يونيو ٢٠١٩

Here's one of multiple videos showing three NIMR Ajban 440As driving in #Sudan. Some activists initially thought these were U.S.-made Humvees, but while they do look a similar, they're Emirati-made light protected vehicles. H/t @elhadi_mohamd@john_marquee@AbraxasSpa. pic.twitter.com/sA7kniJV8p — Christiaan Triebert (@trbrtc) ٥ يونيو ٢٠١٩

Same street. An Emirati-made NIMR Ajban 440A driving behind an apparent Sudanese-made SarSar-2 in #Sudan. Good catch by @AbraxasSpa and @john_marquee. pic.twitter.com/aII48ZRfdQ — Christiaan Triebert (@trbrtc) ٥ يونيو ٢٠١٩