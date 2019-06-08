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قتلى وجرحى في إطلاق نار على مسجد جنوب اليمن

منذ دقيقة
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قتلى وجرحى في إطلاق نار على مسجد جنوب اليمن

لقي 6 يمنيين مصرعهم وأصيب 4 آخرين يوم أمس الجمعة، في إطلاق نار على مسجد بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

جاء ذلك على لسان مصدر محلي ي تصريحات لوكالة الأناضول حيث قال: 6 يمنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة بمنطقة "مثعد" في مديرية الأزراق"، مضيفا أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة دون لوحة، أطلقوا النار على المصلين، دون معرفة سبب ارتكابهم هذه الجريمة.

وأضاف: لم يكتفِ هؤلاء المسلحون بإراقة دم الأبرياء وهم يتعبدون الله، بل قاموا باختطاف ثلاثة آخرين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وحتى الآن لم تصدر السلطات الأمنية في المحافظة أي بيان حول الحادث، ولم تتبنَ أي جهة مسئوليتها عن الحادث الذي وقع منذ أمس الجمعة.

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