مُعارض سعودي يدعو لرفع دعوى قضائية ضد النظام السعودي

دعا المعارض السعودي "علي الهاشم"، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام السعودي، لوضع حد لتماديه ضد عوائلهم في السعودية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، وجهه فيها حديثه إلى كلاً من الحقوقي يحيى العسيري، والحقوقي علي الدبيسي، والدكتور محمد المسعري، والناشط عمر بن عبد العزيز والناشطة حصة الماضي، إلى جانب المحاميين سلطان العبدلي و طه الحاجي قائلاً: عدم اتخاذنا أي إجراءات قانونية ضد النظام السعودي هو السبب في تماديه على عوائلنا و اغتيال أصدقائنا و أبناء وطننا.

وأضاف السياسي السعودي: يجب أن نرفع دعوة قضائية على النظام السعودي في كل بلد نحن فيه و توجيهه تهمة محاوله اغتيال و خطف إلى كل سفارة سعودية، مُشددًا على ضرورة المُطالبة بحقوق عوائلهم وتوفير الأمن والأمان لهم، مُطالبًا بدفع تعويضات كبيرة جداً لمحاولة خطفه أو اغتياله.

الجدير بالذكر أن النظام السعودي كان قد فرض الإقامة الجبرية على عائلة هاشم وأطفاله في السعودية، وسحب جوازات سفر أبنائه إلى جانب وقف الخدمات التي تقدمها الدولة لعائلته، بهدف ابتزازه ومحاولة إعادته إلى السعودية، جاء ذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضد السعودية، بتهمة التجسس عليه.