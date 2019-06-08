حماس تبلغ مصر وملادينوف أن صبرها انتهى

قال صحفي يعمل في موقع المونيتور، العبري اليوم السبت 8 يونيو ، أن حماس أرسلت مؤخرا، تحذيرات إلى مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بشأن الوضع في غزة ، تفيد بأن صبرها نفذ.

وقال الصحفي شلومي الدار الصحفي :" في الأيام الأخيرة أرسلت حماس إلى مصر وملادينوف تحذيرات بأن صبرها قد انتهى، وأنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا يتوقع "الإحتلال " أيامًا هادئة".

وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي جددتا مخزونهما من الصواريخ في قطاع غزة، تحسبا لاي تصعيد قادم مع الكيان.