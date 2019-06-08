91 مليون شخص يمرضون سنويا بالطعام الملوث بالقارة السمراء

أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء ، أن نحو 91 مليون شخص يمرضون سنويا في القارة السمراء، بسبب الطعام الملوث.

وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارتي، خلال كلمة له ، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا ،أن عشرات آلاف الأشخاص يموتون سنويا بسبب الأطعمة الملوثة.

وأضاف كوارتي: "لقد حان الوقت لأن يصبح الأمن الغذائي أولوية في إفريقيا".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن "نحو 600 مليون شخص، أو واحد من كل عشرة أشخاص في العالم، يصابون سنويا بأمراض نتيجة تناول أطعمة ملوثة، وأن هناك 420 ألفا يموتون سنويا للسبب نفسه".

لم يتم إرسال هذه الرسالة. تحقق من اتصال الإنترنت لديك واضغط للمحاولة مرة أخرى.