حوادث أول أيام الثانوية العامة.. إغماءات وصرع واكتئاب وسقوط مروحة على طالب

شهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة 2019، مجموعة من الحوادث المتفرقة في محافظات الجمهورية، جرى إبلاغها إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في، إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبوتيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وانطلق اليوم السبت 8 يونيو 2019، ماراثون امتحانات الثانوية العامة، على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

وأدى الطلاب امتحان اللغة العربية في التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ثم مادة امتحان التربية الدينية في الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرا.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي مجموعة من الحوادث التي شهدها اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة 2019:

وفاة طالبة بالشرقية

توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من العقاقير المهدئة للتخلص من إصابتها بالخوف والقلق من امتحاناتها، وذلك داخل منزل أسرتها بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

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بسؤال أفراد أسرتها من جانب أجهزة الأمن، أفادوا بأنها كانت تستعد للامتحانات وشعرت بحالة من التوتر تناولت على إثرها عقاقير مهدئة، إلا أن الجرعة أحدثت نزيفا بالمعدة، ولفظت أنفاسها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

سقوط مروحة على طالب بالدقهلية

تعرض طالب داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة بطرة الثانوية- بنين، التابعة لإدارة طلخا التعليمية بالدقهلية، للإصابة إثر سقوط مروحة سقف عليه داخل اللجنة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، وتبين إصابة الطالب محمود أحمد عبدالهادي، 18 سنة بجرح قطعي 2 سم بالفم ونقله إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت إدارة طلخا التعليمية وغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالواقعة.

إغماء طالبة بالدقهلية

تعرضت طالبة بلجنة مدرسة أحمد لطفي السيد، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لحالة إغماء خلال أداء امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

وقالت مديرية الصحة، فى بيان لها، إن الطالبة سماح سمير عبدالمحسن، والتي تؤدي الامتحان بلجنة مدرسة أحمد لطفى السيد تعرضت لحالة إغماء خلال أدائها الامتحان.

وقال الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن سيارة الإسعاف نقلت الطالبة المصابة إلى مستشفى السنبلاوين العام، مشيرا إلى أنه قد جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

مغص كلوي لطالبة بني سويف

أصيبت طالبة بالثانوية العامة، بمغص كلوي أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "أ. ص. إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

غياب 14 طالبًا بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، إن 14 طالبًا تغيبوا عن أداء امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي على مستوى جميع لجان المحافظة البالغ عددها 7 لجان وذلك من إجمالي 907 طلاب في الصف الثالث الثانوي بجنوب سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات تتابع مجريات الأمور داخل اللجان، ولم ترصد أية تجاوزات.

شقيقة طالبة تحاول تسريب الامتحان بدمياط

شهدت لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، تورط شقيقة طالبة من ذوي الإعاقة في التقاط صورة من امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، عبر الهاتف المحمول وتسريبه، أثناء تواجدها مع شقيقتها داخل اللجنة لمساعدتها في الكتابة.

ورصد ملاحظو اللجنة ما قامت به الفتاة، وجرى تحرير المحضر اللازم للطالبة.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة الفتاة للتحقيق.

5 حالات إغماء بالغربية

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية أن مستشفيات المحافظة استقبلت خلال امتحان مادة اللغة العربية 5 حالات لطلاب مصابين بإغماء.

وأضافت أن الطلاب الـ 5 جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

إغماء وإجهاد حراري بقنا

أصيب 3 طلاب بحالات إغماء وإجهاد حراري، اليوم السبت، داخل لجان اختبارات الثانوية العامة بقنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا بإصابة كل "نورهان عاطف محمد"، ١٨ عاما" من مدرسة أبوتشت الثانوية" بحالة إغماء، و هشام العمري عبدالرسول ١٩ عامًا، مدرسة الشهيد خيرت بنجع حمادي بحالة قيء وارتفاع في درجة الحرارة، و خالد علي مسعود ١٧ عامًا، مدرسة الثانوية بنين" بمغص كلوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت و نجع حمادي وقنا العام، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال كل حالة.

إغماء 3 طالبات بكفر الشيخ

أصيبت 3 طالبات بالثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم السبت، خلال أدائهن امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى بأول أيام اختبارات الثانوية العامة.

وجرى رصد إصابة الطالبات "ي.ع.ع"، بلجنة مدرسة لطفي السيد، بمدينة دسوق، بمغص كلوي، وتلقت العلاج اللازم في مكانها بمقر لجنة الامتحان بالمدرسة، و"ن.إ.م.ك"، بلجنة مدرسة محمد فريد، بمدينة دسوق، بإغماء، وجرى نقلها مستشفى دسوق العام، و"ا.م.س"، بلجنة مدرسة الإعدادية بنات القديمة، بمدينة كفر الشيخ، بإغماء، وجرى نقلها لمستشفى دسوق العام.

إغماء مُعلم و3 طلاب بالشرقية

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إصابة مُعلم و3 طلاب بحالات إغماء واكتئاب داخل لجان الامتحان، وذلك في اليوم الأول للامتحانات.

وأصيب كلًا من: "م.س" معلم، بحالة إغماء، أثناء مراقبته بالمراقبة على لجنة امتحان بمدرسة "جمال عبدالناصر" الثانوية بمنيا القمح، وطالب يُدعى "إ.م" أثناء تأديته الامتحان بمُجمع "ههيا" للغات.

كما أصيبت طالبتين، الأولى "أ.ي" داخل لجنة امتحان بمدرسة "فاقوس" الثانوية بنات، والثانية "ف.س" بمدرسة "أبو حماد" الثانوية، بنوبات اكتئاب داخل لجان الامتحان.

جرى نقل المصابين جميعهم إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.

انهيار عصبي وصرع بالبحيرة

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، اليوم السبت، تعرض 3 طالبات بمركزي أبوحمص، وكوم حمادة، لحالات انهيار عصبي ودخلت إحداهن في نوبة صرع.

وتعرضت طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للإصابة بنوبة صرع، وأخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانوية لإنهيار عصبي، وجرى نقلهما لمستشفى أبو حمص العام.

كما تعرضت طالبة بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة لانهيار عصبي و نوبة توتر، نقلت على إثرها لمستشفى كوم حمادة.

غياب 1257 طالبًا بسوهاج

ذكرت غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم السبت،أن 1257 طالبًا وطالبة تغيبوا عن امتحان مادة اللغة العربية.

كما رصدت غرفة العمليات إصابة طالبة بحالة إغماء وأخرى بمغص كلوي أثناء أدائهما امتحان مادة اللغة العربية.

يذكر أن عدد لجان الثانوية العامة علي مستوى محافظة سوهاج يبلغ 67 وطلاب الشعبة العلمية 12183 والأدبية 6962 طالبًا وطالبة.

طالبة تصور امتحان العربي

قال السيد سويلم"وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة دمياط إن غرفة العمليات بالمديرية رصدت تصوير طالبة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، الامتحان بواسطة هاتف محمول ومحاولة نشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تقرر التحقيق مع الطالبة وضبط الهاتف المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين اثنين عن العمل وإحالتهم للشئون القانونية.

تأخر توزيع أوراق اللغة العربية بالمنيا

كلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في واقعة تأخر توزيع أوراق أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة على الطلاب بعد بدء الوقت الرسمي، وذلك في 4 لجان.

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5 محاضر غش و6 إغماءات بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي شهدت تحرير 5 محاضر غش لطلاب في مادة اللغة العربية، في لجان الامتحان بمدارس "أبو كبير" الثانوية بنين، و"الشهيد هشام عبد العال" بفاقوس.

ومن بين المحاضر الـ5 رصدت المديرية تحرير محاضر لطالبين اثنين قاموا بتمزيق كراسات الإجابة.

كما رصدت المديرية إصابة 6 طلاب بحالات إغماء داخل اللجان، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة وخروجهم جميعًا فور تعافيهم.

شغب بكفر الشيخ

رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ إحداث بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين حالات شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة، ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول.

وجرى ضبط الطلاب (ط. ر. ع) و(ع. م. ع) و(غ. م. أ. م) وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.