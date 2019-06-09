Responsive image

9
يونيو

الأحد

26º

9
يونيو

الأحد

 خبر عاجل
  • رويترز: قوات الأمن السودانية تعتقل القيادي في المعارضة محمد عصمت عقب الاجتماع مع الوسيط الإثيوبي.
     منذ يوم
  • المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية: اتخذنا إجراءات لتقديم مرتكبي جرائم قصف مواقع مدنية ومن أعطى الأوامر بذلك للقضاء المحلي والدولي
     منذ يوم
  • قوى الحرية والتغيير بالسودان: لن نتفاوض مع المجلس العسكري إلا إذا اعترف بجريمة أحداث فض الاعتصام.
     منذ يوم
  • إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ.
     منذ يوم
  • المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنفي للجزيرة التقارير بشأن استعداد واشنطن للاعتراف بشرعية الأسد مقابل إخراج الإيرانيين من سوريا .
     منذ 2 يوم
  • المتحدثة باسم الخارجية الروسية للجزيرة: موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيض مستوى التوتر في الخليج من خلال علاقاتها مع دول المنطقة
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الحوثيون يستهدفون مقاتلات مطار جازان السعودي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 139
الحوثيون يستهدفون مقاتلات مطار جازان السعودي

 أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن "سلاحهم الجوي المسيّر" استهدف بطائرات من نوع "قاصف-2K" مرابض طائرات بلا طيار في مطار جازان السعودي.

وذكرت القناة أن "الهجمات نفذت بطائرات مسيرة من طراز "قاصف-2K" واستهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في الهجمات على اليمن".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري حوثي أن الهجمات الجوية تأتي "ردا على تحويل مطار جازان إلى قاعدة عسكرية".

ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية حتى الآن أي تعليق رسمي على صحة هذه الأنباء.
 

يذكر أن الحوثيين استهدفوا خلال الأسابيع الماضية مطار نجران الإقليمي بثلاث عمليات، طالت مخازن أسلحة وبطاريات "باتريوت".

كما نفذوا في 14 الشهر الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض.

المصدر: وكالات

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers