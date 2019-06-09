دعوة لمقاومة "صفقة القرن" ومقاطعة "مؤتمر البحرين"

أطلق مجموعة من الخبراء والأكاديميين الفلسطينيين والعرب المشاركين في ندوة متخصصة أقيمت مساء السبت في العاصمة البريطانية لندن ، دعوة لــ"مقاومة صفقة القرن" ومقاطعة مؤتمر البحرين" التي تعتزم الولايات المتحدة تنظيمه في المنامة أواخر الشهر الحالي ، واصفين إياها بأنها "نكبة جديدة بأيد عربية"، في اشارة الى تأييد بعض الدول العربية لها والسعي للضغط على الفلسطينيين من أجل تمريرها.



ووسط حضور كثيف من النخب العربية وكتاب وصحافيين في الندوة التي نظمها "منتدى التفكير العربي" في لندن تدراس المجتمعون الخيارات التي ينبغي على الفلسطينيين والعرب اتخاذها في ظل حالة الانقسام العربي، وخروج البلدان العربية الكبرى من دائرة الفعل وانشغال من تبقى منها بأزماته الداخلية، داعين الفلسطينيين لإنهاء الانقسام، والتوحد على مشروع وطني موحد خاصة أنهم جميعا متفقون على رفض صفقة القرن واعتبارها خيانة وطنية وقومية.

وشارك في الندوة التي نظمها المنتدى بالتزامن مع الذكرى السنوية لنكسة العام 1967 كل من الدكتورة غادة الكرمي الأستاذة بجامعة "اكستر"، والأستاذ بجامعة "وستمنستر" الدكتور عاطف الشاعر، إضافة الى جمع من الخبراء والأكاديميين والمثقفين ومن بينهم رئيس المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني عطا الله سعيد، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور كاظم الموسوي، ومدير مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، وحشد آخر من المثقفين والمختصين في الشأن الفلسطيني.