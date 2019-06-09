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"الأطباء السودانية": 118 قتيلاً منذ فض اعتصام الخرطوم

منذ 7 دقيقة
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"الأطباء السودانية": 118 قتيلاً منذ فض اعتصام الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ، اليوم الأحد 9 يونيو ، في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" ،ارتفاع عدد القتلى إلى 117 شخصاً، منذ فض الأمن اعتصام الخرطوم بطريقة دموية.

وقالت اللجنة،إن شخصين تُوفيا في وقت سابق من الأحد، بعد إصابتهما برصاص قوات الأمن في الصدر، بمنطقة الخرطوم بحري.


والخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض إلى 113، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.

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