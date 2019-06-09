الأمم المتحدة تجدد طلبها بهدنة بطرابلس ودعم النازحين

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، طلبه بهدنة إنسانية عاجلة، وبزيادة الدعم المقدم إلى المهاجرين غير الشرعيين والنازحين الليبيين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس.



وزار سلامة مدرسة أبو ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وتفقد المبعوث الأممي مدرسة أحمد بن شتوان التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين نزحوا من مناطق الاقتتال في طرابلس، واطلع على حاجاتهم، وعلى عمل وكالات الأمم المتحدة في المدرسة.

وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعا إلى بلادهم.

وأثنى الممثل الخاص على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر، في تقديم الدعم .