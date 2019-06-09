5.1 ملايين يمني يعيشون بمناطق يصعب إيصال المساعدات إليها

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"الأمم المتحدة، اليوم الأحد 9 يونيو ، إن 5.1 ملايين يمني محتاج للمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول الإنساني إليها.

وأصبح نحو 24 مليون يمني (80% من السكان)، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في حين يعيش الملايين على حافة المجاعة.وفق تقارير أممية سابقة.



وتشكو الأمم المتحدة بشكل متكرر من صعوبات تواجه فرقها الميدانية، في محاولاتها الوصول إلى بعض المناطق، ووضع عراقيل أمام المساعدات.



ويشهد اليمن وضعاً مأساوياً بسبب استمرار الحرب، التي تقودها السعودية منذ العام 2015 بتحالف عسكرياً يضم الإمارات.

ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين لا سيما الأطفال، كما أدى النزاع الدامي، وفقاً لتقرير "اليونيسف"، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة ببعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.