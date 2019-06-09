ضريبة جديدة تنتظر العمانيون بعد أيام

تستعد سلطنة عمان لفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ، بداية من 15 يونيو.

وقال سليمان بن العادي، المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب، السبت ، في بيان له ، أنه سيتم فرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير، و50% على المشروبات الغازية.

وكانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في 2018، لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.

جدير بالذكر أن السلطنة قالت، في بداية العام، إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليارات دولار)، هذا العام، بما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.