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"المهنيين السودانيين": الجيش يسيطر على مبانٍ طبية ويغلق مستشفيات

منذ حوالى ساعة
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"المهنيين السودانيين": الجيش يسيطر على مبانٍ طبية ويغلق مستشفيات

أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"  في بيان له اليوم الأحد ، أن المجلس العسكري أحكم السيطرة على الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وعلى مباني إدارته ومخازنه، إضافة إلى إغلاقه العديد من المشافي الحكومية والخاصة ، بعد اقتحامه لها.

وحذر البيان ، من أن إغلاق المستشفيات يمثل تهديداً مباشراً لحياة الجرحى والمصابين والمرضى بصورة عامة، من خلال تقليل الرقعة الجغرافية للخدمة الصحية، وتجفيف الإمداد الطبي الضروري لعلاج وإنقاذ المرضى.


وقال: "تصرفات المجلس العسكري القاتل، ومواصلة  حربه الموتورة على الشعب السوداني، تسببت في إحداث وضع كارثي، إذ ما زالت القوات موجودة أمام البوابات والمداخل".


وحمّل تجمع المهنيين المجلس العسكري وزر كل روح تزهق، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تذهب للمستشفيات لمباشرة أعمالها فيخبرونهم بإغلاق المستشفيات عن العمل.

ودخل السودانيون، اليوم، في عصيان مدني واسع في مختلف أرجاء البلاد، استجابة لدعوة تجمع المهنيين، بعد إقدام المجلس العسكري على فض اعتصام مقر القيادة العامة، والتسبب بمقتل 118 ، وإصابة المئات الانثين الماضي.

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