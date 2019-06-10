البرهان يحيل 90 ضابطا سوداني بجهاز الأمن والمخابرات للتقاعد.. ويتوعد المحتجيين

أحال المجلس العسكري السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد 9 يونيو ، 90 ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى التقاعد ، يأتي ذلك في حين يتوعد المجلس العسكري، بإزالة جميع المتاريس، ومواجعة المحتجيين بسبب العصيان المدني، محملا ما يحدث لقوى إعلان الحرية والتغيير التي دعت إلى العصيان.



جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية، عن مصادر لم تسمها، إن القائمة شملت 90 ضابطا سودانيا، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من العصيان المدني الأحد.

ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات التي نشرتها العربية، في حين لم يصدر تعليق من الوكالة الرسمية في السودان "سونا"، إلا اكتفت بالنقل عن متحدث بالمجلس العسكري، بأن الروايات المتداولة عن انشقاقات بقوات الأمن، "شائعات لا أساس لها من الصحة‎"

.ودخل السودانيون، اليوم، في عصيان مدني واسع في مختلف أرجاء البلاد، استجابة لدعوة تجمع المهنيين، بعد إقدام المجلس العسكري على فض اعتصام مقر القيادة العامة، والتسبب بمقتل 118 ، وإصابة المئات الانثين الماضي.