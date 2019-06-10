خارجية فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية ضد سفير إسرائيلي

تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي لدى الاحتلال "ديفيد فريدمان"، بعد تصريحاته الأخيرة حول أحقية إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس الأحد، أدانت فيه الحكومة تصريحات ومواقف فريدمان، ، مؤكدة على أنها امتداد لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.

كما أشار البيان إلى أن فريدمان يفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي، مُبيناً أن الحكومة تدرس ما إذا كان كلامه يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت السُلطة بيانها قائلة: تصريحات فريدمان تدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات.

الجدير بالذكر أن السفير فريدمان كان قد قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات بالضفة الغربية، وليس كلها على الأرجح.

​