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خارجية قطر: نؤيد أي خطة يقبل بها الفلسطينيون

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 192
خارجية قطر: نؤيد أي خطة يقبل بها الفلسطينيون

أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، على  أن بلاده تؤيد أي خطة تسوية في الشرق الأوسط يقبل بها الفلسطينيون.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول القطري للصحفيين في لندن، حيث شدد على عدم إمكانية فرض أي حل على الفلسطينيين من الولايات المتحدة.
 
وأضاف آل ثاني: كما نرى لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة، موقفنا لا يزال ثابتا سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها.

في سياق آخر، أكد الوزير القطري أن بلاده تجري وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء التوتر المتصاعد بين الجانبين، مُطالبًا الجانبين الأمريكي والإيراني، على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

 واختتم المسئول القطري تصريحاته قائلاً: نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصلا، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل، إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب".

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