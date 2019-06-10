الإندبندنت: مصير الثورة السودانية يقترب من مصير الثورة المصرية

أشارت "بل ترو" مراسلة الشرق الأوسط في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إلى أن خضم مصير الثورة في السودان يقترب من مصير ثورة مصر، خصوصًا بعد الأحداث الدامية التي بدأت الاثنين الماضي حينما قرر عسكر السودان فض اعتصام الخرطوم.

جاء ذلك في تقرير كتبته ترو في الإندبندنت، قالت فيه: إجراء مقارنات بين أحداث الشرق الأوسط قد يكون أمرا خادعا، لكنّ شبح مشهد مصر الدامي ظلّ يهيمن على الأجواء في السودان منذ أن بدأ المتظاهرون يتبادلون التهاني بعد الإطاحة بعمر البشير.

كما أكدت على أنه من الصعب إزالة بنية تحتية عسكرية راسخة ومعقدة بمجرد إزالة رجل واحد، ولا كبح جماح جهاز أمني تدعمه بقوة دولتان خليجيتان هما والسعودية والإمارات، مُشيرة إلى أن أصداء ما حدث في مصر سمعت بصوت أقوى عندما نفد صبر المجلس العسكري والمليشيات الأمنية المرتبطة به وقرر فض اعتصام الخرطوم.

وفي سياق مُتصل نشرت "الفايننشال تايمز" تقريرا تحت عنوان : بعد أسبوع من العنف الوحشي، الخرطوم تغلي فوق صفيح ساخن"، أشارت فيه إلى أن السودانيين يترقبون بخوف الآن ما سيحدث بعد القضاء على آمال الانتقال السلمي للديمقراطية.

وأضاف التقرير: الخرطوم بدت كما لو كانت تعرضت لاحتلال أجنبي، حيث بدا وسط الخرطوم أمس الأحد مهجورا إلا من عناصر قوات الدعم السريع المتمركزة في كل زاوية.

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري السوداني، كان قدر هاجم اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش منذ أسبوع وعمل على فض الاعتصام بطريقة وحشية لا تقل همجية عن فض اعتصام رابعة لكن شتان بين ضحايا بالمئات في القاهرة، يُقابلهم ضحايا بالعشرات في الخرطوم، والفاعل واحد مازال يُمارس طغيانه.

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