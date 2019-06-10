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أمير سعودي: بن سلمان سيوقف إعدام الدُعاة في هذه الحالة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1345
أمير سعودي: بن سلمان سيوقف إعدام الدُعاة في هذه الحالة

أشار الأمير المُعارض "خالد بن فرحان آل سعود" إلى أن ولي العهد "محمد بن سلمان"، قد يوقف نيته الأمر بإعدام عدد من الدعاة المعتقلين، حال تعرض لضغوطات غربية حقيقية.

وأضاف بن فرحان خلال مشاركته في برنامج حواري، عبر قناة "الميادين" اللبنانية: التهديد سيبقى يواجه المواطنين المنادين بالحرية، في حال لم يتم الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما أكد الأمير السعودي المقيم في ألمانيا ومؤسس حركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، على أن فسيتجه نحو إعدام الدعاة واستفزاز العالم الإسلامي، في حال لم يتلق طلبا أمريكيا، أو اسرائيليا، بالتحديد.

يُجدر الإشارة إلى أن موقع "ميديل إيست آي"، كان قد تحدث عن اتجاه السعودية نحو تنفيذ حكم الإعدام، بحق كل من الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

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