لبنان.. اغتيال مسئول بارز بالجماعة الإسلامية "فيديو"

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الاثنين، مقتل مسئولا فيها بمنقطة شبعا جنوب لبنان، على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الأحد

جاء ذلك في بيان صادر عن الجماعة قالت فيه: يد الغدر والخيانة والفتنة اغتالت مسؤول العلاقات العامة للجماعة في حاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا الشيخ "محمد قاسم الجرار" أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا.

وتداول نُشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا من كاميرات مراقبة قريبة من مقر المستوصف يظهر تعرض جرار لإطلاق نار من مجهولين، فيما حضرت قوى الأمن للمكان وفتحت تحقيقا بالحادثة وملابساتها، وقد فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المنطقة.



كما وصفت الجماعة جرّار بالمقاوم الثابت الذي نذر نفسه للثبات في أرضه ولتقديم خدماته الاجتماعية والصحية والطبية والإغاثية لكل محتاج ولكل أرملة وطفل من أبناء منطقته أو من الإخوة النازحين السوريين، في الوقت الذي تتبع فيه الحكومة اللبنانية وإعلامها حملة تصعيد ضد السوريين.

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