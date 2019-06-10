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هيئة مسيرة العودة تدعو للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 117
هيئة مسيرة العودة تدعو للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين 10 يونيو ، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في جمعة " لا لضم الضفة" ،  تأكيداً على رفض تصريحات "المستوطن" السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية للمستوطنات.
كما دعت للوقوف في وجه المؤامرة الصهيوأمريكية المتمثلة في صفقة القرن وما تنطوي عليه من تداعيات تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة.

وطالبت  بموقف عربي حيال ما يطرح من مشاريع مشبوهة ورفض استضافة الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في دولة البحرين.

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