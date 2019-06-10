مقتل نحو 100 شخص بهجوم مسلح على قرية بوسط مالي

قتل نحو 100 شخص على الأقل في قرية بوسط مالي تقطنها مجموعة "دوغون" العرقية، وذلك في هجوم شنه مسلحون خلال الليل.

وقال المسؤول في منطقة كوندو، ،حيث تقع قرية سوبان-كو لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين "لدينا حاليا 100 مدنيا في عداد القتلى. احترقت جثثهم ونواصل البحث عن آخرين". مضيفا إن "المهاجمين قدموا إلى المكان وشرعوا بإطلاق النار والنهب والحرق".

وأفاد مصدر أمني مالي في موقع المجزرة أن "قرية تابعة لدوغون مسحت فعليا من الوجود".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن القرية كانت تعد نحو 300 نسمة.

ويعد الهجوم الحادث الأخير ضمن دوامة العنف في وسط مالي، حيث تعيش مجموعات عرقية متنوعة.