مصر ستشارك في ورشة البحرين

نقلت مراسلة صحيفة "دار الحياة" جيهان الحسيني ، عن مصدر مصري وصفته بأنه موثوق ، حسب ما جاء في تقريرها ، قوله " إن مصر ستشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية " المنامة" وتنظمها الإدارة الأمريكية يومي 25 و26 من شهر يونيو حزيران الجاري تحت عنوان "مؤتمر ترامب للسلام، موضحا بأن مشاركة مصر في "مؤتمر البحرين" لا تعني موافقتها على صفقه القرن.

وأضافت نقلا عن تلك المصدر" سنلبي دعوة واشنطن وسنحضر "مؤتمر ترامب للسلام" الذي سيعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة ".

الجدير بالذكر أن الفلسطينيين الذين هم موضوع تلك (الورشة) يقاطعون هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق ما يسمى "السلام في منطقه الشرق الأوسط" و لن يقبل أحد منهم الحضور "