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توقيف عسكريين للتحقيق بفض اعتصام الخرطوم

منذ 2 يوم
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توقيف عسكريين للتحقيق بفض اعتصام الخرطوم

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الاثنين 10 يونيو ، عن توقيف منتسبين من القوات العسكرية؛ للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في فض القوات الأمنية لاعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي ، مضيفا أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى الجهات العدلية بصورة عاجلة".

ووعد بصدور النتائج بأحداث فض اعتصام مقر القيادة خلال 72 ساعة، وبيّن أن لجنة التحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية. 

من جهة أخرى طلب المجلس من البعثة الأممية الأفريقية في دارفور (يوناميد)، تسليم معسكراتها إلى قوات الدعم السريع، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مخالفة لاتفاقاتها مع الخرطوم.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية وثيقة القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.


ووصفت الصحيفة قوات الدعم السريع بأنها "قوات شبه عسكرية سيئة السمعة، ارتكبت أعمالاً وحشية جماعية في دارفور وأجزاء أخرى من السودان"، مشيرة إلى أنها شنت حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الخرطوم بالسودان، في 3 يونيو، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل والمئات من الجرحى والمصابين.

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