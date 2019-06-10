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الصحة الفلسطينية: الإحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمسعفين

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 63
الصحة الفلسطينية: الإحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمسعفين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين 10 يونيو ، في بيان تعليقا على استشهاد ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي ( 36 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني قبل نحو شهر، إن الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمسعفين، وعرقلة عملهم في تقديم الواجب الإنساني للمُصابين. 

وقالت:"وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن "إطلاق الاحتلال النار على ضابط الإسعاف وإصابته بجروح بالغة في وجهه، جريمة حرب، وتعمد بإطلاق النار على المسعفين ومتطوعي الإسعاف الذين يؤدون واجبهم الإنساني". 


وطالبت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل "لحماية المواطنين العزل في كافة المدن الفلسطينية من همجية الاحتلال".
وأضافت الوزيرة أنه "باستشهاد ضابط الإسعاف الجديلي، يرتفع عدد الشهداء من المسعفين ومتطوعي الإسعاف منذ مطلع عام 2018، لـ5 شهداء، بينهم مسعفة".

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