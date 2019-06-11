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السراج: الاعتداء على طرابلس انقلاب لتقويض العملية السياسية

منذ 2 يوم
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السراج: الاعتداء على طرابلس انقلاب لتقويض العملية السياسية

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ، فائز السراج، خلال لقائه صباح اليوم الاثنين 10 يونيو ، في العاصمة ، رئيس وأعضاء لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى ، إن "ما حدث من اعتداء على العاصمة طرابلس هو محاولة انقلاب لتقويض العملية السياسية، ورفض عملي للانتخابات وللدولة المدنية". 
وقال السراج أن "ما شجع حفتر لاتخاذ هذا المسلك هو ما تحصل عليه من دعم وتسليح من بعض الدول حتى توهم أن في مقدوره اجتياح طرابلس خلال أيام". 

واشار أن البلاد كانت "على أبواب تسوية سياسية" بعد لقائه في أبوظبي مع خليفة حفتر، حيث تم التأكيد على جملة من القضايا أبرزها، استبعاد الحل العسكري، ودعم المؤتمر الوطني الجامع، ووضع استراتيجية لبناء الجيش الليبي الموحد تحت السلطة المدنية. 

وتابع اننا "دعاة سلام واضطررنا لخوض هذه الحرب وسنعود وجميع الليبيين إلى طاولة الحوار فور دحر العدوان وعودة القوات المعتدية من حيث أتت.

ودعا السراج جميع المناطق الليبية لاختيار ممثلين لها في الحوار المقبل من القيادات السياسية والاجتماعية والفكرية.

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