محكمة صهيونية تقضي بحبس كاتبة لمدة "13 شهرًا"

أصدرت محكمة صهيونية حكمها على الكاتبة الفلسطينية "لمى خاطر" بالسجن لمدة 13 شهرا، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف شيكل "1100 دولار".

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أشارت إلى أن الحكم صدر عن محكمة "عوفر" العسكرية غرب رام الله، بزعم عضويتها في تنظيم محظور.

وأكد البيان على أن كان يحقق مع خاطر، بشأن "كتاباتها وعضويتها في تنظيم محظور، ووصل التحقيق إلى 20 ساعة يوميًا وهي مُقيدة بالكرسي.



وكانت سُلطات الاحتلال قد اعتقلت خاطر، في 24 يوليو 2018، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم العضوية في "تنظيم فلسطيني محظور"، وتقلد منصب فيه وتقديم خدمات له، وتأييده من خلال كتابتها.

يُجدر الإشارة إلى أن لمى خاطر كانت تشتهر بتدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتاباتها الأدبية والسياسية في صحف عدة، التي تركز فيها بشكل خاص على التحريض على الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية.

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