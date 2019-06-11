رويترز تكشف عن اسم مُرشح المُعارضة لرئاسة الوزراء بالسودان

كشف مصدر قريب من تحالف الحرية والتغيير في السودان، عن أن مرشح المعارضة لمجلس الوزراء هو "عبد الله حمدوك".

ويُعتبر حمدوك ضمن أبرز الوجوه المُرشحة لرئاسة الوزراء بسبب سيرته الذاتية المليئة بالمناصب السياسية والاقتصادية وأشهرها، تعيينه في عام 2016 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ "بان كي مون"، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في أول نوفمبر، وفي 2018 تم ترشيحه لمنصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة "معتز موسى"، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.

جاء ذلك حسب ما صرح به المصدر بوكالة رويترز، حيث أشار إلى أن المعارضة ستقترح 8 أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء، بعد أن حققت دعوى العصيان المدني نجاحًا كبيرًا، ما دفع المجلس العسكري إلى محاولة التفاوض مع القوى الثورية، كما بدأ يغير من روايته عن مذبحة فض الاعتصام، فقد أعلن المجلس توقيف عدد من منسوبي القوات النظامية على خلفية الأحداث التي رافقت فض الاعتصام.

الجدير بالذكر أن المُحادثات بين المعارضة والعسكر كانت قد انهارت الأسبوع الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الاعتصام أمام وزارة الدفاع، وقتل ما يزيد عن 100 شخص.