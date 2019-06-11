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آل ثاني: السعودية والإمارات ابتزوا دولاً إفريقية لمقاطعة قطر

منذ يوم
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آل ثاني: السعودية والإمارات ابتزوا دولاً إفريقية لمقاطعة قطر

أكد وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" على أن الحصار المفروض على بلاده من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أجج النزاعات في المنطقة وجعل حلها أكثر صعوبة.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول القطري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن قال فيها: حصار قطر تطور لمحاولة السعودية تثبيت أنظمة موالية لها، في ليبيا والصومال، مُشيرًا إلى أن السعودية والإمارات ابتزوا دولاً إفريقية لمقاطعة قطر.


وأضاف آل ثاني: هذا الحصار خلق حالة من عدم استقرار في القرن الإفريقي، وجنوب الصحراء الكبرى، وتركز على إفريقيا، بسبب حاجة الدول هناك للدعم والمساعدة، مُوضحًا أنهم حاولوا مع الجميع ونجحوا مع البعض بنسبة 100%، والبعض الآخر بشكل جزئي في حين فشلوا مع آخرين لافتا إلى أن الصومال تعرض للابتزاز، بعد رفضه قطع العلاقات مع الدوحة.

واختتم الدبلوماسي القطري تصريحاته مُشيرًا إلى أن السياسة السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تؤد لشيء إيجابي في لبنان أو ليبيا أو اليمن.

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