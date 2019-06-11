صحيفة إماراتية: الإخوان دبروا فض اعتصام الخرطوم.. ومغردون يسخرون

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الاتهام الذي وجهته صحيفة الاتحاد الإماراتية لـ"الحركة الإسلامية"، بالوقوف وراء مجزرة فض اعتصام الخرطوم، الذي راح ضحيته 117 شخصًا.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة، نقلت فيه تصريحات مصادرها التي أدعت قيام قوات التدخل السريع بحمل السياط فقط وقت فض الاعتصام، وأن الحركة الإسلامية ورطته في المجزرة.

وكما نقلت "الاتحاد" عن شخص زعمت إنه خبير أمني سوداني قل: تم إقناع حميدتي من خلال بقايا النظام البائد، بفض الاعتصام بالعصي والسياط، وعندما بدأ فعلياً فض الاعتصام، تدخلت كتائب الظل التي ترتدي زي قوات الدعم السريع وأطلقوا الذخيرة الحية على المعتصمين وقد بلع حميدتي الطعم، ونال سخط الثوار والمجتمع الدولي، بعد أن تم الترحيب بانحيازه للثورة في بدايتها.

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